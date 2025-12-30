Düşüşe geçti: Altının kilogram fiyatında son durum

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 1,1 düşüşle 6 milyon 163 bin liraya indi.

Altın piyasasında en düşük 5 milyon 974 bin lira, en yüksek 6 milyon 272 bin lirayı gördü.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 6 milyon 230 bin 2 liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 12 milyar 611 milyon 991 bin 314,57 lira, işlem miktarı ise 2 bin 62,54 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 12 milyar 886 milyon 502 bin 77,29 lira olarak gerçekleşti.