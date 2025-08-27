Dutlulu basın mensuplarıyla buluştu

Manisa’da görev yapan ulusal ve yerel basın temsilcileri, aylık basın buluşmaları kapsamında Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ile bir araya geldi. Büyükşehir Belediyesi hizmet binasında gerçekleştirilen basın toplantısında Besim Dutlulu’ya Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanı Eren Ekinci, Başkan Danışmanları Ahmet Tınazlı ile Gökhan Turhan da eşlik etti. Ülke ve Manisa gündemi ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Büyükşehir Belediyesi ve MASKİ Genel Müdürlüğü’nün il genelinde gerçekleştirdiği projeleri anlattı.

İl genelinde asfalt çalışmalarının çok hızlı bir şekilde devam ettiğini vurgulayan Dutlulu, “Mevsim koşullarını çok iyi değerlendiriyoruz. Bu yıl başladığımız soğuk asfalt uygulamasında, çift kat sistemiyle ilerliyoruz. Yeni aldığımız makineler sayesinde kırsal bölgelerde çok daha verimli ve hızlı çalışmalar yapabiliyoruz. Yıllardır ciddi sorunların yaşandığı yolları tek tek onarıyor, vatandaşlarımızın taleplerine kalıcı çözümler sunuyoruz. Hem vatandaşlarımızdan hem de muhtarlarımızdan çok olumlu geri dönüşler alıyoruz. Deneyimli bir belediye başkanı olarak şunu açıkça söyleyebilirim, önceki dönemlerde de soğuk asfalt uygulamaları yapılıyordu, ancak kullanılan sistem ne yazık ki yeterince güçlü değildi. Genellikle tek kat asfalt atılıyordu ve birkaç ay sonra yolların çoğunda bozulmalar meydana geliyordu” dedi.

Dutlulu, “Şimdi ise Akhisar Belediyesi döneminde de başarıyla kullandığımız, sıcak asfalt kalitesine yakın dayanıklılıkta yeni bir sistemle çalışıyoruz. Bu yöntem sayesinde, uzun yıllar bakım gerektirmeyen, kaliteli bir asfalt elde ediyoruz. Bu da vatandaş memnuniyetini önemli ölçüde artıracak. Eski sistemle başladığımız bazı bölgelerde ise geçen yıl attığımız ilk katın üzerine bu yıl ikinci katı yine aynı sistemle uyguluyoruz. Şu an itibariyle 500 kilometrelik soğuk asfalt uygulamasını tamamlamış durumdayız. Bu oldukça ciddi bir rakam çünkü çift kat çalışıyoruz. Hedefimiz bu yıl 1000 kilometreye ulaşmak. Bu tam olarak gerçekleşmese bile 800-900 kilometre bandını çok rahat yakalayacağız. İnanıyorum ki önümüzdeki yaz aylarında Manisa’nın köylerinde, kırsal mahallelerinde asfaltla ilgili ciddi bir sorun kalmayacak. Aynı zamanda sıcak asfalt çalışmalarımız da tüm hızıyla devam ediyor. Şu anda 17 ilçemizde kent merkezlerinde sıcak asfalt uygulamalarımız sürüyor” diye konuştu.

“MURADİYE’DE NE ALTYAPI NE DE YOL SORUNU KALMAYACAK”

Altyapı çalışmalarına da değinen Dutlulu, “Altyapı çalışmaları son derece önemli bir konu; ancak genellikle gözle görülmeyen işler olduğu için kamuoyunda hak ettiği ilgiyi göremeyebiliyor. Muradiye projemizin imza törenini gerçekleştirdik. Yüklenici firma şantiyede kurulum çalışmalarına başladı. Çok kısa bir süre içerisinde ilk kazmayı vuracağız ve Muradiye’nin altyapısı baştan sona, hızlı bir şekilde yenilenecek. Yaklaşık iki yıllık bir süreçten bahsediyoruz. Bu süreçte altyapısı tamamlanan bölgelerde üstyapıyı da Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak biz yapacağız. Sonrasında ise Muradiye’de ne altyapı ne de yol sorunu kalmayacak. Muradiye şu anda en fazla sorun yaşadığımız bölgemiz. Bunun birçok nedeni var. Zamanında küçük bir belde olan Muradiye, bugün 50 bin kişinin yaşadığı bir yer haline geldi. Ancak bu büyümeye rağmen gerekli altyapı yatırımları yapılmamış. Biz bu eksiklikleri gidereceğiz. İnşallah bugünün en problemli yerlerinden biri olan Muradiye, yakın gelecekte Manisa’nın en güzel, en gözde bölgelerinden biri haline gelecek. Bunun yanı sıra, Alaşehir’de 232 milyon liralık altyapı çalışmalarının sonuna gelmiş durumdayız. 17 kilometrelik çelik içme suyu hattı döşedik ve 7 bin 500 tonluk içme suyu kapasitesiyle artık Alaşehir’in içme suyu sorununu çözmüş olduk. Eylül ayında Gelenbe’nin altyapı ihalesi gerçekleştirilecek. Demirci’de ise ileri biyolojik arıtma tesisinde sona yaklaştık. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak, üst yapı çalışmalarında olduğu gibi altyapı çalışmalarımızı da aralıksız bir şekilde sürdüreceğiz” şeklinde konuştu.

Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak her vatandaşa dokunmaya gayret ettiklerini vurgulayan Dutlulu, gençlere yönelik desteklerle ilgili şu açıklamalarda bulundu: “Biliyorsunuz, önümüzdeki haftalarda okullar açılıyor. Bu konuda hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak 5 bin üniversite öğrencimize aylık 1000 TL burs desteği sağlayacağız. Bu, Manisalı gençlerimiz için hayata geçirdiğimiz önemli bir proje. Ayrıca, 15 bin öğrencimize kırtasiye malzemesi desteği vereceğiz. Üniversite eğitimi için şehir değiştirmek ve ev taşımak zorunda kalan öğrencilerimize de maddi destek sunacağız. Tüm gücümüz ve imkanlarımızla gençlerimizi destekleyeceğiz. Ferdi Başkanımız döneminde başlatılan eğitim destekleri de aynı şekilde devam edecek. Biz, bu destekleri her geçen yıl daha da artırarak gençlerimizin her zaman yanında olacağız.”