Duty Free Shop fiyatları 2026: Free Shop rakı, viski, sigara fiyatları
Havalimanlarının dış hatlar terminallerinde bulunan Duty Free Shop fiyatları vergiden muaf satış yapmaları sebebiyle araştırma konusu. Pek çok yurttaş Duty Free Shop fiyatları 2026 aramasını yaparken Free Shop rakı, viski, sigara fiyatları ne kadar sorusu gündemdeki yerini koruyor. İşte Free Shop rakı, viski, votka, tekila, cin, sigaraya fiyatları!
Duty Free Shop fiyatları 2026| Ülke giriş çıkış noktalarında ve genellikle dış hatlar terminaline sahip havalimanlarında bulunan Duty Free Shop isimli mağazalar vergiden muaf bir şekilde alkol, sigara, parfüm, çikolata vb. ürünlerin satışlarını gerçekleştirmesi sebebiyle fiyatları açısından pek çok yurttaşın araştırma konusu oldu. Free Shop rakı, viski, votka, tekila, cin, sigara fiyatları ülkemizdeki mağaza satış etiketlerine kıyasla daha uygun bir şekilde alınılabiliyor. İşte Duty Free Shop fiyatları 2026!
DUTY FREE SHOP FİYATLARI 2026
Duty Free Shop mağazalarında yapacağınız alışverişler için fiyat etiketlerinde Türk Lirası yerine Euro para birimini göreceksiniz. Duty Free Shop fiyatları listemiz bilgilendirme amaçlıdır, her bir mağaza kendi içinde çeşitli indirimler ya da fiyat artışlarına gidebilirler. İşte Haziran 2026 itibariyle Duty Free Shop fiyatları:
FREE SHOP RAKI FİYATLARI
Duty Free Shop mağazalarında satılan 2026 rakı fiyatları şu şekilde:
- 100'lük Efe Gold Rakı: 21,50 EURO
- 100'lük Efe Yaş Üzüm Rakı: 18,50 EURO
- 100'lük Tekirdağ Gold Rakı: 22,50 EURO
- 100'lük Yeni Rakı: 19,50 EURO
FREE SHOP VİSKİ FİYATLARI
Duty Free Shop mağazalarında satılan 2026 viski fiyatları şu şekilde:
- 100'lük Jack Daniels Jennessee Fire Whiskey: 26,50 EURO
- 100'lük Jack Daniels Tennessee Honey Whiskey: 26,50 EURO
- 100'lük Jack Daniel’s Tennessee Whiskey: 26,50 EURO
- 100'lük Jameson Caskmates Stout Edition: 29,00 EURO
- 100'lük Jameson Irish Whiskey: 24,50 EURO
- 100'lük Jim Beam Bourbon Whiskey: 19,00 EURO
- 100'lük Jim Beam Kentucky Bourbon Whiskey: 17,50 EURO
- 100'lük Jim Beam Kentucky Dram Whiskey: 42,50 EURO
- 100'lük Johnnie Walker Black Label: 37,50 EURO
- 100'lük Johnnie Walker Red Label: 19,50 EURO
- 100'lük Ballantine’s Finest Scotch Whisky: 20,00 EURO
- 100'lük Chivas Regal Blended Scotch: 37,50 EURO
- 100'lük Chivas Regal Extra Blended Scotch: 41,00 EURO
FREE SHOP VOTKA FİYATLARI
Duty Free Shop mağazalarında satılan 2026 votka fiyatları şu şekilde:
- 100'lük Smirnoff Vodka Red: 17,00 EURO
- 100'lük Stolichnaya Vodka: 16,00 EURO
- 100'lük Russian Standard Gold Vodka: 24,00 EURO
- 100'lük Russian Standard Vodka: 17,50 EURO
- 100'lük Russian Standart Platinum: 27,00 EURO
- 100'lük Belvedere Vodka: 51,00 EURO
- 100'lük Absolut Vodka: 19,50 EURO
FREE SHOP TEKİLA FİYATLARI
Duty Free Shop mağazalarında satılan 2026 tekilafiyatları şu şekilde:
- 100'lük Olmeca Extra Aged Edicion Black Tequila: 32,50 EURO
- 100'lük Olmeca Gold Tequila: 28,50 EURO
- 100'lük Olmeca Silver Tequila: 27,00 EURO
- 100'lük Sierra Gold Tequila: 17,00 EURO
- 100'lük Sierra Silver Tequila: 17,00 EURO
- 100'lük Sierra Spice Tequila: 17,00 EURO
FREE SHOP CİN FİYATLARI
Duty Free Shop mağazalarında satılan 2026 cin fiyatları şu şekilde:
- 100'lük Gordon’s Gin London Dry: 18,50 EURO
- 100'lük Hendrick’s Gin: 43,50 EURO
FREE SHOP SİGARA FİYATLARI
Duty Free Shop mağazalarında satılan 2026 sigara fiyatları şu şekilde:
- Camel 1 karton 19,00 Euro
- Camel 2 karton 36,00 Euro
- Camel 3 karton 40,50 Euro
- Camel Blue 1 karton 19,00 Euro
- Camel Blue 2 karton 36,00 Euro
- Camel Blue 3 karton 40,50 Euro
- Winston 3 karton 52.00 Euro
- Winston Deep Blue & Dark Blue 2 karton 50.00 Euro
- Marlboro Gold 2 karton 62,00 Euro
- Marlboro Gold 3 karton 88,00 Euro
- Marlboro Kırmızı 3 karton 88 Euro
- Marlboro Double Fusion Purp 3 karton 91,00 Euro
- Parliament Night Blue 1 karton 34,00 Euro
- Parliament Night Blue 3 karton 91,00 Euro
- L&M Blue 1 karton 24,00 Euro
- L&M Blue 2 karton 46,00 Euro
- L&M Blue 3 karton 64,00 Euro
- Kent Spark White 2 karton 52 Euro
- Kent Convertib 3 karton 60 Euro