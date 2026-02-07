Duty Free Shop fiyatları 2026: Free Shop rakı, viski, sigara fiyatları

Duty Free Shop fiyatları 2026| Ülke giriş çıkış noktalarında ve genellikle dış hatlar terminaline sahip havalimanlarında bulunan Duty Free Shop isimli mağazalar vergiden muaf bir şekilde alkol, sigara, parfüm, çikolata vb. ürünlerin satışlarını gerçekleştirmesi sebebiyle fiyatları açısından pek çok yurttaşın araştırma konusu oldu. Free Shop rakı, viski, votka, tekila, cin, sigara fiyatları ülkemizdeki mağaza satış etiketlerine kıyasla daha uygun bir şekilde alınılabiliyor. İşte Duty Free Shop fiyatları 2026!

DUTY FREE SHOP FİYATLARI 2026

Duty Free Shop mağazalarında yapacağınız alışverişler için fiyat etiketlerinde Türk Lirası yerine Euro para birimini göreceksiniz. Duty Free Shop fiyatları listemiz bilgilendirme amaçlıdır, her bir mağaza kendi içinde çeşitli indirimler ya da fiyat artışlarına gidebilirler. İşte Haziran 2026 itibariyle Duty Free Shop fiyatları:

FREE SHOP RAKI FİYATLARI

Duty Free Shop mağazalarında satılan 2026 rakı fiyatları şu şekilde:

100'lük Efe Gold Rakı: 21,50 EURO

100'lük Efe Yaş Üzüm Rakı: 18,50 EURO

100'lük Tekirdağ Gold Rakı: 22,50 EURO

100'lük Yeni Rakı: 19,50 EURO

FREE SHOP VİSKİ FİYATLARI

Duty Free Shop mağazalarında satılan 2026 viski fiyatları şu şekilde:

100'lük Jack Daniels Jennessee Fire Whiskey: 26,50 EURO

100'lük Jack Daniels Tennessee Honey Whiskey: 26,50 EURO

100'lük Jack Daniel’s Tennessee Whiskey: 26,50 EURO

100'lük Jameson Caskmates Stout Edition: 29,00 EURO

100'lük Jameson Irish Whiskey: 24,50 EURO

100'lük Jim Beam Bourbon Whiskey: 19,00 EURO

100'lük Jim Beam Kentucky Bourbon Whiskey: 17,50 EURO

100'lük Jim Beam Kentucky Dram Whiskey: 42,50 EURO

100'lük Johnnie Walker Black Label: 37,50 EURO

100'lük Johnnie Walker Red Label: 19,50 EURO

100'lük Ballantine’s Finest Scotch Whisky: 20,00 EURO

100'lük Chivas Regal Blended Scotch: 37,50 EURO

100'lük Chivas Regal Extra Blended Scotch: 41,00 EURO

FREE SHOP VOTKA FİYATLARI

Duty Free Shop mağazalarında satılan 2026 votka fiyatları şu şekilde:

100'lük Smirnoff Vodka Red: 17,00 EURO

100'lük Stolichnaya Vodka: 16,00 EURO

100'lük Russian Standard Gold Vodka: 24,00 EURO

100'lük Russian Standard Vodka: 17,50 EURO

100'lük Russian Standart Platinum: 27,00 EURO

100'lük Belvedere Vodka: 51,00 EURO

100'lük Absolut Vodka: 19,50 EURO

FREE SHOP TEKİLA FİYATLARI

Duty Free Shop mağazalarında satılan 2026 tekilafiyatları şu şekilde:

100'lük Olmeca Extra Aged Edicion Black Tequila: 32,50 EURO

100'lük Olmeca Gold Tequila: 28,50 EURO

100'lük Olmeca Silver Tequila: 27,00 EURO

100'lük Sierra Gold Tequila: 17,00 EURO

100'lük Sierra Silver Tequila: 17,00 EURO

100'lük Sierra Spice Tequila: 17,00 EURO

FREE SHOP CİN FİYATLARI

Duty Free Shop mağazalarında satılan 2026 cin fiyatları şu şekilde:

100'lük Gordon’s Gin London Dry: 18,50 EURO

100'lük Hendrick’s Gin: 43,50 EURO

FREE SHOP SİGARA FİYATLARI

Duty Free Shop mağazalarında satılan 2026 sigara fiyatları şu şekilde: