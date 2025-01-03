Duty Free Shop rakı fiyatları 2025: Free Shop rakı fiyatları

Duty Free Shop rakı fiyatları 2025 | Ülke giriş çıkış noktalarında ve genellikle dış hatlar terminaline sahip havalimanlarında bulunan Duty Free Shop isimli mağazalar vergiden muaf bir şekilde alkol, sigara, parfüm, çikolata vb. ürünlerin satışlarını gerçekleştirmesi sebebiyle fiyatları açısından pek çok yurttaşın araştırma konusu oldu. Free Shop rakı fiyatları ülkemizdeki mağaza satış etiketlerine kıyasla daha uygun bir şekilde alınılabiliyor. İşte Duty Free Shop rakı fiyatları 2025!

DUTY FREE SHOP RAKI FİYATLARI 2025

Duty Free Shop mağazalarında yapacağınız alışverişler için fiyat etiketlerinde Türk Lirası yerine Euro para birimini göreceksiniz. Duty Free Shop fiyatları listemiz bilgilendirme amaçlıdır, her bir mağaza kendi içinde çeşitli indirimler ya da fiyat artışlarına gidebilirler. İşte Duty Free Shop fiyatları:

FREE SHOP RAKI FİYATLARI

Duty Free Shop mağazalarında satılan 2025 rakı fiyatları şu şekilde:

100'lük Efe Gold Rakı: 21,50 EURO

100'lük Efe Yaş Üzüm Rakı: 18,50 EURO

100'lük Tekirdağ Gold Rakı: 22,50 EURO

100'lük Yeni Rakı: 19,50 EURO

Editör notu:

Duty Free Shop fiyatları listemiz bilgilendirme amaçlıdır. Her bir mağaza kendi içinde çeşitli indirimler ya da fiyat artışlarına gidebilir, bu nedenle dönemsel olarak fiyatlarda değişiklikler görülebilir.