Duty Free Shop tekila fiyatları 2024: Free Shop tekila fiyatları

Havalimanlarının dış hatlar terminallerinde bulunan Duty Free Shop fiyatları vergiden muaf satış yapmaları sebebiyle araştırma konusu. Pek çok yurttaş Duty Free Shop tekila fiyatları 2024 aramasını yaparken Free Shop tekila fiyatları ne kadar sorusu gündemdeki yerini koruyor. İşte Free Shop tekila fiyatları!

Duty Free Shop tekila fiyatları 2024 | Ülke giriş çıkış noktalarında ve genellikle dış hatlar terminaline sahip havalimanlarında bulunan Duty Free Shop isimli mağazalar vergiden muaf bir şekilde alkol, sigara, parfüm, çikolata vb. ürünlerin satışlarını gerçekleştirmesi sebebiyle fiyatları açısından pek çok yurttaşın araştırma konusu oldu. Free Shop tekila fiyatları ülkemizdeki mağaza satış etiketlerine kıyasla daha uygun bir şekilde alınılabiliyor. İşte Duty Free Shop tekila fiyatları 2024!

Duty Free Shop Tekila Fiyatları 2024

Duty Free Shop mağazalarında yapacağınız alışverişler için fiyat etiketlerinde Türk Lirası yerine Euro para birimini göreceksiniz. Duty Free Shop fiyatları listemiz bilgilendirme amaçlıdır, her bir mağaza kendi içinde çeşitli indirimler ya da fiyat artışlarına gidebilirler. İşte Duty Free Shop tekila fiyatları:

Free Shop Tekila Fiyatları

Duty Free Shop mağazalarında satılan 2024 tekilafiyatları şu şekilde:

100'lük Olmeca Extra Aged Edicion Black Tequila: 32,50 EURO

100'lük Olmeca Gold Tequila: 28,50 EURO

100'lük Olmeca Silver Tequila: 27,00 EURO

100'lük Sierra Gold Tequila: 17,00 EURO

100'lük Sierra Silver Tequila: 17,00 EURO

100'lük Sierra Spice Tequila: 17,00 EURO

Editör notu:

Duty Free Shop fiyatları listemiz bilgilendirme amaçlıdır. Her bir mağaza kendi içinde çeşitli indirimler ya da fiyat artışlarına gidebilir, bu nedenle dönemsel olarak fiyatlarda değişiklikler görülebilir.