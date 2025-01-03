Duty Free Shop tekila fiyatları 2025: Free Shop tekila fiyatları

Duty Free Shop tekila fiyatları 2025 | Ülke giriş çıkış noktalarında ve genellikle dış hatlar terminaline sahip havalimanlarında bulunan Duty Free Shop isimli mağazalar vergiden muaf bir şekilde alkol, sigara, parfüm, çikolata vb. ürünlerin satışlarını gerçekleştirmesi sebebiyle fiyatları açısından pek çok yurttaşın araştırma konusu oldu. Free Shop tekila fiyatları ülkemizdeki mağaza satış etiketlerine kıyasla daha uygun bir şekilde alınılabiliyor. İşte Duty Free Shop tekila fiyatları 2025!

DUTY FREE SHOP TEKİLA FİYATLARI 2025

Duty Free Shop mağazalarında yapacağınız alışverişler için fiyat etiketlerinde Türk Lirası yerine Euro para birimini göreceksiniz. Duty Free Shop fiyatları listemiz bilgilendirme amaçlıdır, her bir mağaza kendi içinde çeşitli indirimler ya da fiyat artışlarına gidebilirler. İşte Duty Free Shop tekila fiyatları:

FREE SHOP TEKİLA FİYATLARI

Duty Free Shop mağazalarında satılan 2025 tekilafiyatları şu şekilde:

100'lük Olmeca Extra Aged Edicion Black Tequila: 32,50 EURO

100'lük Olmeca Gold Tequila: 28,50 EURO

100'lük Olmeca Silver Tequila: 27,00 EURO

100'lük Sierra Gold Tequila: 17,00 EURO

100'lük Sierra Silver Tequila: 17,00 EURO

100'lük Sierra Spice Tequila: 17,00 EURO

Editör notu:

Duty Free Shop fiyatları listemiz bilgilendirme amaçlıdır. Her bir mağaza kendi içinde çeşitli indirimler ya da fiyat artışlarına gidebilir, bu nedenle dönemsel olarak fiyatlarda değişiklikler görülebilir.