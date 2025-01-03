Duty Free Shop viski fiyatları 2025: Free Shop viski fiyatları

Duty Free Shop viski fiyatları 2025 | Ülke giriş çıkış noktalarında ve genellikle dış hatlar terminaline sahip havalimanlarında bulunan Duty Free Shop isimli mağazalar vergiden muaf bir şekilde alkol, sigara, parfüm, çikolata vb. ürünlerin satışlarını gerçekleştirmesi sebebiyle fiyatları açısından pek çok yurttaşın araştırma konusu oldu. Free Shop viski fiyatları ülkemizdeki mağaza satış etiketlerine kıyasla daha uygun bir şekilde alınılabiliyor. İşte Duty Free Shop viski fiyatları 2025!

DUTY FREE SHOP VİSKİ FİYATLARI 2025

Duty Free Shop mağazalarında yapacağınız alışverişler için fiyat etiketlerinde Türk Lirası yerine Euro para birimini göreceksiniz. Duty Free Shop fiyatları listemiz bilgilendirme amaçlıdır, her bir mağaza kendi içinde çeşitli indirimler ya da fiyat artışlarına gidebilirler. İşte Duty Free Shop viski fiyatları:

FREE SHOP VİSKİ FİYATLARI

Duty Free Shop mağazalarında satılan 2025 viski fiyatları şu şekilde:

100'lük Jack Daniels Jennessee Fire Whiskey: 26,50 EURO

100'lük Jack Daniels Tennessee Honey Whiskey: 26,50 EURO

100'lük Jack Daniel’s Tennessee Whiskey: 26,50 EURO

100'lük Jameson Caskmates Stout Edition: 29,00 EURO

100'lük Jameson Irish Whiskey: 24,50 EURO

100'lük Jim Beam Bourbon Whiskey: 19,00 EURO

100'lük Jim Beam Kentucky Bourbon Whiskey: 17,50 EURO

100'lük Jim Beam Kentucky Dram Whiskey: 42,50 EURO

100'lük Johnnie Walker Black Label: 37,50 EURO

100'lük Johnnie Walker Red Label: 19,50 EURO

100'lük Ballantine’s Finest Scotch Whisky: 20,00 EURO

100'lük Chivas Regal Blended Scotch: 37,50 EURO

100'lük Chivas Regal Extra Blended Scotch: 41,00 EURO

Editör notu:

Duty Free Shop fiyatları listemiz bilgilendirme amaçlıdır. Her bir mağaza kendi içinde çeşitli indirimler ya da fiyat artışlarına gidebilir, bu nedenle dönemsel olarak fiyatlarda değişiklikler görülebilir.