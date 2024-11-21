Duvara bantlanmış muz 6,2 milyon dolara satıldı

İtalyan sanatçı Maurizio Cattelan'ın 'Comedian' isimli eseri New York'taki Sotheby's müzayedesinde 6,2 milyon dolara satıldı.

Sotheby's müzayedesinde yoğun ilgi gören eser için açık artırma, 800 bin dolardan başladı.

Dakikalar içinde fiyat 2 milyon dolara, ardından 4 milyon dolara yükseldi.

Müzayede yöneticisi Oliver Barker, satış sırasında "Bu fırsatı kaçırmayın, bu sözleri daha önce hiç söyleyeceğimi düşünmemiştim: Beş milyon dolar için bir muz!" dedi.

Eseri kripto para platformu TRON'un kurucusu Justin Sun yaklaşık 5,2 milyon dolarlık teklifin üzerine 1 milyon dolar da müzayede komisyonu ödeyerek toplamda 6,2 milyon dolara aldı.

Fotoğraf: DHA

SUN: MUZU BİZZAT YİYECEĞİM

Sun açıklamasında şunları söyledi: