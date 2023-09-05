Duvara çarpan hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari aracın duvara çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.



Kaza, Çavuş Mahallesi Mimar Sinan Caddesi’nde meydana geldi. H.Ö. idaresindeki 34 MDK 80 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak duvara çarptı. Kazada sürücü ile birlikte bulunan A.A, S.A. ve F.A. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.