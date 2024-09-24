Duvara çarpan motosikletteki 2 kişi yaralandı



Kaza, Reyhanlı ilçesi Yenişehir göl kavşağında yaşandı. Cilvegözü mevkiinden ilçe merkezine ilerleyen seyir halindeki 31 ARL 782 plakalı motosikletin sürücüsü virajı alamayarak sürüş hakimiyetini kaybetti. Motosiklet, önce yol kenarındaki duvara çarptı, ardından da yan taraftaki iş yerine girerek durabildi. Kazada hurdaya dönen motosikletin sürücüsü M.C.İ. ve yolcu konumundaki 1 kişi yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldılar.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.



