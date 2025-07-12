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Duvara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Ajans Haberleri
  • 12.07.2025 13:13
  • Giriş: 12.07.2025 13:13
  • Güncelleme: 12.07.2025 13:13
Kaynak: İHA
Duvara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde kontrolden çıkarak duvara çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza, Emek Mahallesinde meydana geldi. Selçuk D. idaresindeki 78 AAJ 742 plakalı otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak bir apartmanın duvarına çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralanırken ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından yaralı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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