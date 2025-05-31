Duygu Bölükbaş'ın ölümü: Savcılık, beraat kararına itiraz etti

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, Duygu Bölükbaş'ın (33) yaşadığı evde havlupana asılı cansız bedeninin bulunmasına ilişkin hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle dava açılan Emre T'nin beraat etmesine itiraz etti.

İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen duruşmaya tutuklu Emre T. (30), halası tutuksuz S.T. ve Bölükbaşı'nın yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Tutuklu Emre T. ise son savunmasında, Duygu Bölükbaş ile 1 yıl 4 aylık ilişkileri olduğunu, zaman zaman geçimsizlikleri olsa da aralarının kötü olmadığını ileri sürdü.

MAHKEME BAŞKANI, VİCDANİ KANAAT KULLANDI

Havlupan ile zemin arasındaki mesafe dikkate alındığında, Duygu Bölükbaş'ın başkası tarafından asılmasının mümkün olmayacağı kanaatine vardıklarını vurgulayan mahkeme başkanı, 112 kayıtları ve telefon incelemeleri neticesinde Emre T. hakkında her türlü şüpheden uzak, somut, kesin inandırıcı bir delil elde edilemediğinden vicdani kanaat kullanarak "şüpheden sanık yararlanır ilkesi" gözetilerek beraat kararı verdiklerini açıkladı.

DOSYA İSTİNAFA TAŞINDI

Savcılık beraat kararına itiraz etti. Cumhuriyet Başsavcılığı, sanığın "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbetle cezalandırılması gerektiğini belirterek dosyayı istinafa taşıdı.

Savcılık tarafından yapılan açıklamada, "Duygu Bölükbaş’ın ölümü ile ilgili yürütülen yargılamada tutuklu sanık E.T. hakkında ‘kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edilmiştir. Ancak mahkemece sanığın delil yetersizliği gerekçesiyle beraatine karar verilmiş, Cumhuriyet savcısı tarafından bu karara itiraz edilerek istinaf yoluna başvurulmuştur" denildi.