Duygu Nebioğlu kazandığı 6 milyon TL'lik tazminatla ne yapacağını açıkladı

Türk sinemasının önemli aktörlerinden Metin Akpınar'ın biyolojik kızı olduğu mahkeme kararıyla 2 yıl önce kesinleşen Duygu Nebioğlu, açtığı manevi tazminat davasını kazandı. Mahkeme heyeti, Nebioğlu lehine 6 milyon lira manevi tazminata hükmetti. Kanal D'de yayınlanan Neler Oluyor Hayatta programına katılan Duygu Nebioğlu, kazandığı tazminatı nerede harcayacağına dair açıklamalarda bulundu.

Duygu Nebioğlu, "6 milyonla öncelikle zekatımı vereceğim, bazı yerlere bunu gerçekleştirmek istiyorum" dedi.

"Benim bir evim yok" diyen Nebioğlu, "Bir köy hayatı düzeni kurabilirsem onu gerçekleştirmek istiyorum. Babamın arabasını kullanıyorum, belki araba alırım iyi kötü ayağımı yerden kesecek bir şey. Hayvanları çok seviyorum, onların zor dönemler yaşadığını yıllardır görüyorum ve onlara yardımcı olmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

Duygu Nebioğlu, "Bir tatile çıkayım, dünyayı gezeyim gibi bir hayalim yok. Özener babam beni 8 ülkeye gönderdi, dil eğitimi aldırttı o yüzden öyle dünyayı gezme arayışında değilim" açıklamasını yaptı.