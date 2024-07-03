Duygusal değil, akıllı hareket etmek istiyoruz

Oktay EVSEN

Sezon başı kamp çalışmaları için dün Avusturya'ya giden Fenerbahçe takımının teknik direktörü Jose Mourinho, Topuk Yaylası'ndaki kampı değerlendirdi. Kulüp televizyonuna konuşan Portekizli teknik adam, "Bizler için oyuncularımın her şeylerini verdiği bir kamp oldu. Herkes çalışmalarımıza çok odaklanmış bir şekilde elinden gelenin en iyisini yaptı" dedi.

Transferde duygusal davranmayacaklarını ifade eden Mourinho, "Şu anda yaşadığımız zorluk Avrupa Şampiyonası. Bütün oyuncular elimde değil ama geçen seneden kalan kaliteli bir takımımız var. Transfer döneminde de doğru şeyleri, pazardaki doğru anda ve akıllı bir şekilde yapmak istiyoruz. Duygusal olarak değil, akıllı bir şekilde hareket etmek istiyoruz" dedi. Fenerbahçe'nin ihtiyacı olan oyuncu profillerini belirlediklerini kaydeden tecrübeli çalıştırıcı, "Bazı takımlar şimdiden çok fazla transfer yaptılar ki bunun da lig için iyi olduğunu düşünüyorum ama umarım maaşları ödeyebilirler. Çünkü gerçekten çok yüksek maaşlar ödeniyor. Önümüzdeki haftalardan itibaren tahmin ediyorum bizim yaklaşımımıza uyacak oyuncuları kadromuza katacağız. Hiçbir takım transfer döneminde şampiyon olmaz. Şampiyonluklar nisan ayında, mayıs ayında kazanılır. Transfer sezonunda ancak transfer kupası kazanırsınız ki böyle bir kupa yok zaten" şeklinde konuştu.