Duyulmayan talep hayattan kopardı

Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) okullara yeterli ödenek ve yardımcı personel vermemesi nedeniyle öğretmenler iş kazasında yaralanmaya ve iş cinayetlerinde yaşamını yitirmeye devam ediyor.

Bunun son örneği İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde bulunan Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi’nde yaşandı.

‘Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’ kapsamında İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından söz konusu okulda düzenlenecek tanıtım programı için sahne hazırlığı sırasında iş cinayeti yaşandı. Müdür Başyardımcısı ve Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Sibel Turan, sahnenin hazırlanmasına yardım ettiği sırada bastığı yerin alçıpan olması sebebiyle 10 metre yükseklikten düşerek yaşamını yitirdi.

Turan için önceki gün okulu önünde cenaze töreni düzenlenirken cenazesi buradan memleketi Artvin’in Şavşat ilçesine uğurlandı. Turan, dün Şavşat’ta düzenlenen cenaze töreninin ardından Veliköy’de toprağa verildi.

BÜYÜK ZAFİYET VAR

Yaşanan iş cinayetinin eğitimcilerin okullara yeterli ödenek, yardımcı personel verilmesi ve iş güvenliği taleplerini doğruladığına dikkat çeken Eğitim Sen İstanbul 1 No’lu Şube Başkanı Barış Uluocak, “Yaşananlar kuralsız ve esnek çalışmanın okullara kadar sirayet ettiğini gösteriyor. Yıllardır sürekli olarak okullara yeterli ödenek ayrılması ve vasıflı yardımcı personel çalıştırılması için okulların yeterli bütçesi olması gerektiğini söylüyoruz. Bunlar olmadığı için de öğretmen arkadaşlarımız aslında kendi işleri olmayan, eğitimlerini almadıkları işleri yapmak zorunda kalıyorlar” dedi.

Eğitimcilerin esnek çalıştırıldığına dikkat çeken Uluocak şunları söyledi: “Burada personel yetersizliği ve işçi sağlığı iş güvenliği önlemleri açısından büyük bir zafiyet söz konusu. Tüm bunların birleşimi nedeniyle bir arkadaşımızı kaybettik. Çok üzgünüz eğitim camiası olarak. Eğitimde yeterli bütçe talebimizin, yeterli yardımcı personel talebimizin ne kadar hayati, ne kadar önemli olduğu olduğu bu vahim olayla ortaya çıktı. Okul tatil döneminde bu nedenle okulda yardımcı personel olduğunu düşünmüyoruz. Okullarda kadrolu yardımcı personel bulmak neredeyse mümkün değil. Bütün bunları hepsi öğretmen arkadaşımızın yaşamını yitirmesine neden oldu.”