Düzce - 2 kişinin öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

DÜZCE’de geçen ay TIR ve kar küreme aracının köprüden uçtuğu, 2 sürücünün hayatını kaybettiği kazanın görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, 11 Şubat’ta saat 05.00 sıralarında Anadolu Otoyolu’nun Düzce geçişi Büyük Melen Köprüsü mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönünde, köprü üzerinde kar küreme ve tuzlama çalışması yapan Bayram Gülaçtı yönetimindeki 06 BJY 431 plakalı Karayolları’a ait kar küreme aracı ile aynı yöne giden Metin Çakmak idaresindeki 74 DE 080 plakalı TIR çarpıştı. Savrulan araçlar yaklaşık 5 metre yüksekliğindeki köprüden uçtu. Kazada araç sürücüleri Bayram Gülaçtı ile Metin Çakmak yaşamını yitirdi. Kazanın kar küreme aracının araç içi kamerasına yansıdığı ortaya çıktı. Görüntülerde, kar küreme aracının TIR'a temas ettiği ve her iki aracın köprüden uçtuğu anlar yer aldı. (DHA)

Görüntü Dökümü

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-Karayolları aracının içinden güvenlik kamera görüntüsü

-Detaylar (arşiv)

HABER Mutlu YUCA-Ayhan ACARDÜZCE, (DHA)