Düzce ASKF olağanüstü kongreye gidiyor

Düzce Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) olağanüstü seçimli ve tüzük tadili kongresi yapılacak.

Düzce ASKF’de yönetimi toplantıda bir araya geldi. TASK Yönetim Kurulu üyesi Erdoğan Bıyık’ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Düzce ASKF Başkanı Erkan Yılmaz ve yönetimin katıldığı toplantıda 15 Eylül 2023 Cuma günü 19.00’da Gençlik Spor İl Müdürlüğü Salonunda olağanüstü seçimli ve tüzük tadili kongresi kararı aldı.

Kongrede çoğunluk sağlanamazsa 22 Eylül 2023 tarihinde aynı yerde aynı saatte yapılacağı öğrenildi.