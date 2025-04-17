Düzce Belediye Başkanı kim, nereli ve kaç yaşında? Düzce hangi partide? (2025 Güncel)

Yerel seçimlerin merak edilen illerinden biri olan Düzce'de Belediye başkanı kim oldu ve yüzde kaç oy aldı? Düzce'nin ilçelerinde seçim sonuçları ne oldu. Detaylar şöyle:

DÜZCE BELEDİYE BAŞKANI KİM, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ

Düzce Belediye Başkanı kimdir? Kaç yaşında ve nereli? sorularının yanıtı, 31 Mart 2019'dan bu yana görevde olan Dr. Faruk Özlü'dür. 1962 yılında Düzce’de doğan Faruk Özlü, Yıldız Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği mezunudur. 65. Hükümette Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak görev yapan Faruk Özlü, 2019 ve 2024 yerel seçimlerinde Düzce Belediye Başkanı seçilmiştir. Evli, iki çocuk babasıdır.

31 MART 2024 DÜZCE YEREL SEÇİM SONUÇLARI

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Düzce’de seçimin galibi AKP adayı Faruk Özlü oldu. Seçim sonuçlarıyla birlikte "Düzce 2024 yerel seçim sonuçları", "Faruk Özlü kazandı mı", "Düzce belediye başkan adayı Davut Güloğlu oy oranı" gibi sorular da yanıt buldu. Özlü, aldığı 41.233 oy ile toplamda %40,22 oy oranına ulaşarak Düzce Belediye Başkanlığı'na yeniden seçildi.

Yeniden Refah Partisi adayı Davut Güloğlu, 30.524 oy ile %29,77 oy oranına ulaştı ve ikinci sırada yer aldı. Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı Sedat Çelikel, 13.711 oy (%13,37) ile üçüncü sırayı aldı.

Diğer adaylar ise şu şekilde sıralandı:

İYİ Parti adayı Mehmet Keleş: 6.286 oy (%6,13)

MHP adayı Yılmaz Eser: 4.198 oy (%4,09)

Zafer Partisi adayı Semih Vuruş: 1.614 oy (%1,57)

Saadet Partisi adayı Nevfel Kadir Güner: 1.570 oy (%1,53)

DEVA Partisi adayı Murat Caymaz: 1.215 oy (%1,19)

DÜZCE İLÇELERİ 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Akçakoca – CHP – Fikret Albayrak – 6.131 oy (%37,41)

– CHP – Fikret Albayrak – 6.131 oy (%37,41) Merkez – AK Parti – Faruk Özlü – 41.233 oy (%40,22)

– AK Parti – Faruk Özlü – 41.233 oy (%40,22) Yığılca – AK Parti – Selami Savaş – 732 oy (%36,15)

– AK Parti – Selami Savaş – 732 oy (%36,15) Cumayeri – MHP – Mustafa Koloğlu – 2.794 oy (%42,45)

– MHP – Mustafa Koloğlu – 2.794 oy (%42,45) Gölyaka – MHP – Muzaffer Coşkun – 2.519 oy (%33,80)

– MHP – Muzaffer Coşkun – 2.519 oy (%33,80) Çilimli – AK Parti – Yılmaz Yıldız – 2.392 oy (%47,49)

– AK Parti – Yılmaz Yıldız – 2.392 oy (%47,49) Gümüşova – AK Parti – Kenan Sübekci – 2.909 oy (%49,11)

– AK Parti – Kenan Sübekci – 2.909 oy (%49,11) Kaynaşlı – MHP – Efdal Altundal – 1.988 oy (%32,38)

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