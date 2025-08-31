Düzce Belediyesi'nden su uyarısı

Düzce Belediyesinden önemli duyuru yapıldı. Uyarıda su kaynaklarının azaldığını belirterek su tasarrufu çağrısı yapıldı.

Yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:

"Son haftalarda yaşanan aşırı sıcaklara bağlı olarak su kaynaklarımızda azalma meydana gelmiştir. Bu durum, özellikle Bahçeşehir bölgesinde su basıncının düşmesine neden olmaktadır. Vatandaşlarımızdan, bahçe sulama ve araç yıkama gibi yoğun su tüketimine neden olan faaliyetlerden kaçınmalarını rica ediyoruz. Göstereceğiniz anlayış ve hassasiyet için teşekkür ederiz."