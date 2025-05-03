Düzce'de 2 katlı bina, alev alev yandı

DÜZCE'de, alt katı bakkal, üstü ev olan 2 katlı bina, alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangının, elektrik kontağından çıktığı değerlendiriliyor.

Akpınar Mahallesi Soğancık Kavşağı mevkisinde, alt katı bakkal olan Ferdi Er’e ait 2 katlı evde, saat 11.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiyecilerin müdahalesiyle söndürülen yangında bina, kullanılamaz hale geldi. İlk belirlemelere göre elektrik kontağından çıktığı tespit edilen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)