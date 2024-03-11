Düzce'de 330 gram pide 15 liradan satılacak

Düzce Belediyesi bünyesinde hizmet veren Halk Ekmek büfelerinde Ramazan pidesi satışları başladı. 7 noktada hizmet veren büfelerde, 330 gram pide 15 liradan satışa sunuluyor.

Halk Ekmek, Ramazan ayı süresince 330 gram pideyi 15 liradan vatandaşlara ulaştıracak.



08.00-11.00 ile 15.30-18.30 saatleri arasında açık olan halk ekmek büfeleri, Bahçeşehir Belediye Ek Hizmet Binası önü, Beyciler Mahalle Konağı mevkii, Camikebir Mahallesi 23 Nisan Parkı önü, Hamidiye Mahallesi üst geçit mevkii, Aziziye Mahallesi, Bahçeşehir Güzelbahçe Mahallesi ve Konuralp Şehit Murat Demir Mahallesi’nde bulunuyor.

Halk Ekmek’te 250 gram ekmek 7,5 liradan, 500 gr çiftli ekmek 15 liradan, 850 gr köy ekmeği 26,5 liradan, 1.250 gram ekmek ise 37,5 liradan satılıyor.