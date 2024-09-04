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Düzce'de 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 04.09.2024 14:23
  • Giriş: 04.09.2024 14:23
  • Güncelleme: 04.09.2024 14:23
Kaynak: AA
Düzce'de 6 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı

D-100 kara yolu Bolu Dağı Düzce geçişinde 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kara yolunun Kaynaşlı Sarıçökek mevkii İstanbul istikametinde 1 tır, 2 kamyonet ve 3 otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada, sürücülerden A.G. ile araçlardaki yolculardan E.G. ve N.G yaralandı.

İhbar üzerine kaza mahalline 112 Acil Sağlık, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık görevlilerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yaklaşık 20 dakika trafiğe kapatılan yoldaki ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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