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Düzce'de 7 gasp şüphelisi gözaltına alındı

Ajans Haberleri
  • 14.11.2024 16:03
  • Giriş: 14.11.2024 16:03
  • Güncelleme: 14.11.2024 16:03
Kaynak: AA
Düzce'de 7 gasp şüphelisi gözaltına alındı

Düzce'de bazı işletme sahiplerinin parasını gasbetmeye çalıştıkları iddiasıyla 7 şüpheli yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Konuralp Beçi bölgesindeki bazı işletmelerden para istendiği, vermeyen işletmecilerin parasının gasbedilmeye çalışıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekiplerin düzenlediği operasyonda, O.T, A.A, N.Ö, T.Ö, B.C.G, F.Y. ve M.B. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.

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