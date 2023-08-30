Düzce'de aranan 2 şahıs yakalandı

Düzce’de uyuşturucu bulundurmak ve kredi kartı dolandırıcılığından kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler aranan şahıslara yönelik operasyon yaptı.

Ekiplerin yaptığı çalışmada uyuşturucu bulundurma suçundan 10 yıl 6 ay cezası bulunan Y.Ç. ile kredi kartı dolandırıcılığı 3 yıl cezası bulunan A.Y. yakalandı.

Yakalanan iki kişi yapılan işlemlerin ardından ise Çilimli Cezaevine konuldu.