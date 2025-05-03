Düzce'de bakkal ve ev yandı

DÜZCE’de üst katı ev alt katı bakkal olan betonarme binada çıkan yangın itfaiye tarafından söndürülürken, binada hasar oluştu.

Yangın, saat 11.00 sıralarında Akpınar Mahallesi’nin Soğancık Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Alt katı bakkal, üst katı ise ev olan Ferdi Er’e ait 2 katlı binada yangın çıktı. Yangın kısa sürede yayılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yangın sonrası 2 katlı bina kullanılmaz hale geldi. İlk belirlemeye göre elektrik kontağından çıktığı tespit edilen yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)