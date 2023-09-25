Düzce'de bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Düzce’de çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Şerefiye Mahallesi İnönü Sokak’ta bir binanın bahçesinde Afgan uyruklu 3 kişi arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı.

Kavgada iki kişi bıçakla yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Düzce Atatürk Devlet ve Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama hastanelerine kaldırıldı.

Yaralananlardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan 2 kişiyi bıçaklayan zanlı polisin takibi sonucu yakalanarak emniyete götürüldü.