Düzce'de, binanın bodrum katında bir erkeğe ait cansız beden bulundu

Düzce'de 5 katlı bir binanın bodrum katında bir erkeğe ait cansız beden bulundu.

Olay, saat 19.00 sıralarında Burhaniye Mahallesi General Kazım Sokak üzerinde meydana geldi.

5 katlı binanın bodrum katından kötü koku geldiğini fark eden apartman sakinleri, hayvan öldüğünü düşünerek durumu Düzce Zabıta Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Zabıta ekipleri bodrum katta yaptıkları incelemede 30 yaşlarında bir erkek cesedi buldu. Zabıta ekipleri, durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekiplerince yapılan ilk incelemede cansız bedenin yaklaşık 10 günlük olduğu belirlendi.

Cansız bedenin yanında sırt çantası da bulundu. Olay yeri ekiplerinin incelemesinin ardından Düzce Üniversitesi morguna kaldırılan cansız bedenin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı