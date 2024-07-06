Düzce'de bir evden 42 kamyon çöp çıkarıldı

Düzce Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, bir evden kötü koku geldiği şikayetleri nedeniyle yapılan çalışmalarda 5 kişinin yaşadığı dairede 42 kamyon çöp çıkarıldı. Evde 11 köpek, 20 kedi, çok sayıda tavuk ve civciv bulundu.

Güncel 06.07.2024 11:36 Giriş: 06.07.2024 11:36

Güncelleme: 06.07.2024 11:46 Kaynak: AA

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Fotoğraflar: AA