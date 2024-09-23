Düzce'de bir kişi, çocuk parkında başından vurulmuş halde bulundu

Düzce'de çocuk parkında bir şahıs başından vurulmuş halde yaralı olarak bulundu.

Olay, aksam saatlerinde Şerefiye Mahallesi Tiryaki Sokak'ta bulunan çocuk oyun parkında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, R.O.H. isimli şahıs çocuk parkında bankta otururken çevrede bulunan vatandaşlar 1 el silah sesi duydu.

Parkın içinde kanlar içinde bulunan R.O.H.'yi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı şahıs hastaneye kaldırılırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.