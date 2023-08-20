Düzce'de bir kişi tartıştığı kardeşini silahla öldürdü

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde bir kişi, fındık arazisinde tartıştığı kardeşini silahla öldürdü.

Tepeköy'de Sezgin K. ile kardeşi Hasan K. (63) arasında, iddiaya göre fındık bahçesinden traktörle geçme meselesinden dolayı tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Sezgin K, kardeşini silahla vurdu ve olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Göğsüne isabet eden kurşunla ağır yaralanan Hasan K, olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Yaralı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Jandarma ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.