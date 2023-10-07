Düzce'de bitkin halde bulunan karaca muayene edilerek doğaya salındı

Düzce'nin Yığılca ilçesinde bitkin halde bulunan karaca, muayene edildikten sonra doğal yaşam alanına bırakıldı.

Yoğunpelit köyüne inen karacayı fark eden köy sakinleri, hayvanın etrafını saran köpekleri uzaklaştırdı.

Karacayı da bölgeden uzaklaştıran köylüler, bir süre sonra köy çevresini kontrol ettiklerinde hayvanı bitkin halde buldu.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bağlı veteriner hekimler, muayene ettikleri karacanın vücudunda herhangi bir yaraya rastlamadı.

Karaca, kontrollerin ardından köyün yüksek kesimlerinde doğaya salındı.