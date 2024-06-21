Düzce'de çıkan yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi
Düzce'nin Gölyaka ilçesinde çıkan yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA
İlçeye bağlı Güzeldere köyünde Sebahattin Şen'e ait ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Düzce ve Gölyaka Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.
Dik yamaçta ve etrafı ağaçlarla kaplı bölgedeki yangın güçlükle kontrol altına alınırken ahşap ev kullanılamaz hale geldi.
Yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.