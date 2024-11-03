Düzce'de çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi

Düzce’nin Gölyaka ilçesinde çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.

Yazıpınar Mahallesi’nde bulunan 3 katlı binanın en üst katındaki evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden ev sahibi Özcan Engin’in ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen Düzce, Gölyaka ve çevre ilçelerden itfaiye ekipleri, yangını söndürerek çevreye sıçramasını engelledi.

Dumandan etkilenen bir itfaiye personeline ambulansta sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Yangının çıktığı daire kullanılamaz hale geldi.