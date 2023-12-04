Düzce'de çıkan yangında iki katlı ev tamamen yandı

Düzce'nin Cumayeri ilçesinde çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı Akpınar köyünde Azmi Yıldız'a ait betonarme evin ikinci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede evin tamamını sardı.

Köylülerin ihbarıyla bölgeye Cumayeri ve Gümüşova Belediyesi itfaiye ekipleri ile jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında can kaybı yaşanmadı, ev tamamen yandı.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.