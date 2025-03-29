Düzce'de cip, otomobile çarptı: 6 yaralı

DÜZCE'de cipin, ayı yöne giden otomobile çarptığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Anadolu Otoyolu Beyköy mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden 34 KNL 973 plakalı cip, aynı yönde ilerleyen 06 AAE 74 plakalı otomobile çarptı. Cip daha sonra bariyerlere vurarak, ters istikamete döndü. Kazada her iki araçtaki Cüneyt Çiftçi (43), Sibel Çiftçi (45), Hamdi Yağız Çiftçi (16), Hüseyin Yiğit Çiftçi (20), Naime Aktaş (79), Şeyma Aktaş (31) yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, müdahalesinin ardından ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,(DHA)