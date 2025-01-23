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Düzce'de dereye devrilen otomobildeki sürücü öldü

Ajans Haberleri
  • 23.01.2025 12:42
  • Giriş: 23.01.2025 12:42
  • Güncelleme: 23.01.2025 12:42
Kaynak: AA
Düzce'de dereye devrilen otomobildeki sürücü öldü

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Gölyaka ilçesinde dereye devrilen otomobildeki sürücü hayatını kaybetti.

İrfan Özkan idaresindeki 81 AP 225 plakalı otomobil, Hata Mahallesi mevkiinde kontrolden çıkarak yolun yan tarafında bulunan dereye devrildi.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde yaşamını yitirdiği belirlenen Özkan'ın cenazesi, Gölyaka Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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