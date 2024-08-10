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Düzce'de devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Düzce'nin Yığılca ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Ajans Haberleri
  • 10.08.2024 17:03
  • Giriş: 10.08.2024 17:03
  • Güncelleme: 10.08.2024 17:04
Kaynak: AA
Düzce'de devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı

Yığılca yolu Güneyaltı mevkisinde Mevlüt M. idaresindeki 67 UA 571 plakalı otomobil devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan Ali P. ve Fatma P, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

Yaralanan sürücü ile Ali P. ve Fatma P, ambulansla Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.

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