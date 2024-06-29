Düzce'de emniyet şeridinde duran otomobile çarpan kamyonet devrildi; 2’si ağır, 4 yaralı

Düzce'de Anadolu Otoyolu’nda emniyet şeridinde duran otomobile çarpan kamyonet devrildi. Kazada 2’si ağır, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Anadolu Otoyolu Kaynaşlı Üçköprü mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Burak Satılmış yönetimindeki tekstil ürünü taşıyan kamyonet, emniyet şeridinde bekleyen Hasan Kılıçtaş idaresindeki otomobile çarparak devrildi.

Kazada kamyonetin sürücüsü Burak Satılmış ile yolcular İsmet Dilek, Dilek Usta ve otomobil sürücüsü Hamit Kılıçtaş yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından kaldırıldıkları hastanelerde tedavi altına alındı. Burak Satılmış ile İsmet Dilek’in durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.