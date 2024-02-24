Düzce'de evde çıkan yangında 14 yaşındaki çocuk yaralandı
Kaynak: AA
Düzce'nin Yığılca ilçesinde evde çıkan yangında 14 yaşındaki çocuk yaralandı.
Sarıkaya köyünde Ramazan A'ya ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yangın sırasında evde bulunan Ş.A. (14) ile ablası, kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.
Vücudunda yanıklar oluşan Ş.A, sağlık personelince Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı.
İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangında, ev kullanılamaz hale geldi.