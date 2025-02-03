Düzce'de gıda zehirlenmesi şüphesi: 5 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Düzce'de Şehit Cihan Aksarı Ortaokulu'nda öğrenim gören 5 öğrenci, öğle arasında okul dışında bir iş yerinde yediği çiğ köftenin ardından gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: AA
Düzce'de 5 öğrenci gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.
Yeni Mahalle'deki Şehit Cihan Aksarı Ortaokulu'nda öğrenim gören 5 öğrenci, öğle arasında okul dışında bir iş yerinde çiğ köfte yedi.
Bir süre sonra öğrenciler, mide ağrısı şikayetiyle öğretmen ve idarecilere başvurdu.
Öğrenciler, haber verilmesi üzerine okula gelen sağlık ekiplerince gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.