Düzce'de hafriyat kamyonunun çarptığı çocuk öldü: Sürücü gözaltında
Düzce'de, hafriyat kamyonunun çarptığı 9 yaşındaki Abdurrahman E.M., hayatını kaybetti. Olayın ardından kamyon sürücüsü gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Düzce'de hafriyat kamyonunun çarptığı 9 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.
Fevzi Çakmak Mahallesi Erel Sokak'ta Cafer P. yönetimindeki hafriyat kamyonu, 9 yaşındaki Abdurrahman E.M'ye çarptı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi.
Çocuğun cenazesi, savcılık incelemesinin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kamyon sürücüsü ise polis ekiplerince gözaltına alındı.