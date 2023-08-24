Düzce'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı
Kaynak: AA
Düzce'de çeşitli adreslere düzenlenen operasyonlarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.
Düzce İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri "huzur" denetimleri kapsamında çeşitli adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda, haklarında "tasarlayarak adam öldürme" suçundan 23 yıl 8 ay 15 gün ile "hırsızlık" suçundan 12 yıl 1 ay 23 gün kesinleşmiş cezası bulunan 2 kişi yakalandı.
İşlemleri tamamlanan 2 hükümlü cezaevine gönderildi.