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Düzce'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı

Ajans Haberleri
  • 24.08.2023 15:16
  • Giriş: 24.08.2023 15:16
  • Güncelleme: 24.08.2023 15:16
Kaynak: AA
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Düzce'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı

Düzce'de çeşitli adreslere düzenlenen operasyonlarda haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalanarak cezaevine gönderildi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri "huzur" denetimleri kapsamında çeşitli adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda, haklarında "tasarlayarak adam öldürme" suçundan 23 yıl 8 ay 15 gün ile "hırsızlık" suçundan 12 yıl 1 ay 23 gün kesinleşmiş cezası bulunan 2 kişi yakalandı.

İşlemleri tamamlanan 2 hükümlü cezaevine gönderildi.

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