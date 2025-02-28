Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Düzce'de heyelan; 4 köy ve 2 mahallenin yolu trafiğe kapatıldı

Ajans Haberleri
  • 28.02.2025 17:33
  • Giriş: 28.02.2025 17:33
  • Güncelleme: 28.02.2025 17:33
Kaynak: DHA
Düzce'de heyelan; 4 köy ve 2 mahallenin yolu trafiğe kapatıldı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE’nin Beyköy beldesinde kar sularının erimesiyle birlikte meydana gelen heyelanda yamaçtan kopan kaya parçaları yola düştü, 4 köy ve 2 mahallenin ulaşımını sağlayan yol trafiğe kapatıldı.

Kent merkezine yaklaşık 12 kilometre uzaklıktaki Beyköy beldesinin Çınardüzü mevkisinde karların erimesiyle birlikte heyelan oluştu. Yamaçtan kopan kaya parçaları yola düştü, 4 köy ile 2 mahalleye ulaşımın sağlandığı yol trafiğe kapatıldı. İl Özel İdaresi ekipleri, yolun açılması için çalışma başlattı. (DHA)

FOTOĞRAFLI

BirGün'e Abone Ol