Düzce'de heyelan; 4 köy ve 2 mahallenin yolu trafiğe kapatıldı
Kaynak: DHA
Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)- DÜZCE’nin Beyköy beldesinde kar sularının erimesiyle birlikte meydana gelen heyelanda yamaçtan kopan kaya parçaları yola düştü, 4 köy ve 2 mahallenin ulaşımını sağlayan yol trafiğe kapatıldı.
Kent merkezine yaklaşık 12 kilometre uzaklıktaki Beyköy beldesinin Çınardüzü mevkisinde karların erimesiyle birlikte heyelan oluştu. Yamaçtan kopan kaya parçaları yola düştü, 4 köy ile 2 mahalleye ulaşımın sağlandığı yol trafiğe kapatıldı. İl Özel İdaresi ekipleri, yolun açılması için çalışma başlattı. (DHA)
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