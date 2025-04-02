Düzce'de iki otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı
Kaynak: AA
DÜZCE (AA) - Düzce'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.
T.Ç. (36) idaresindeki 34 MOD 004 plakalı otomobil ile Ö.T. (38) yönetimindeki 31 ACR 366 plakalı otomobil, sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü D-655 Batı Karadeniz Bağlantı Yolu Kurtsuyu Kavşağı'nda çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan A.T. (36), Z.T. (8), M.T. (5) ve kimliği öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı.
Ekiplerin çalışmasıyla araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.