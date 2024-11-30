Düzce'de işçileri taşıyan minibüs devrildi: 7 yaralı
Düzce'de saat 07.00 sıralarında olumsuz hava koşulları nedeniyle buzlanan yolda seyir halinde olan işçileri taşıyan minibüs devrildi. Kazada 7 kişi yaralandı.
Kaynak: DHA
Düzce'de yoldaki gizli buzlanma nedeniyle işçi servis minibüsünün devrildiği kazada 7 kişi yaralandı.
Kaza, saat 07.00 sıralarında Bahçeşehir 1’inci Düzce Bulvarı kavşağında meydana geldi.
Şehir merkezine doğru giden Ayhan Yıldız idaresindeki işçi servis minibüsü, yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp devrildi.
Kazada, minibüsteki 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulans da gizli buzlanma nedeniyle refüje çıktı.
Bunun üzerine olay yerine çağrılan destek ambulanslarla yaralılar çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
Polis ekipleri, başka kazaların yaşanmaması için yolu kapatarak gizli buzlanmanın yaşandığı noktada önlem aldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.