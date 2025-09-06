Giriş / Abone Ol
Düzce'de işçileri taşıyan patpat devrildi: 10 yaralı

Düzce’nin Akçakoca ilçesinde fındık işçilerinin taşındığı patpatın devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı.

Çalışma Yaşamı
  • 06.09.2025 06:21
  • Giriş: 06.09.2025 06:21
  • Güncelleme: 06.09.2025 06:32
Kaynak: AA
Fotoğraf: AA

Düzce'de işçileri taşıyan tarım aracının şarampole devrilmesi sonucu 10 kişi yaralandı.

Kurugöl köyüne giden Sami K. idaresindeki "patpat" diye tabir edilen tarım aracı, ormanlık alanda şarampole devrildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçta bulunan 9 işçi, 112 Acil Servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Fındık işçisi oldukları öğrenilen yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

