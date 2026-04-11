Düzce'de kanala düşen yavru kediler kalp masajıyla hayata döndü

Düzce’de düştükleri kanaldan itfaiye ekiplerince çıkarılan 2 kedi yavrusu, kalp masajıyla hayata döndürüldü.

Düzce Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Konuralp’te yürüyüş yapan babaanne ile torunu, kedi sesi duymaları üzerine 2 kedi yavrusunun kanala düştüğünü gördü.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kanalda yaşam mücadelesi veren kedileri önce sudan çıkardı, ardından kalp masajı yaparak hayata döndürdü.

Düzce Belediyesi Hayvan Konukevi’ne götürülen yavrular tedavi altına alındı.

Burada veteriner muayenesinden geçirilen kedilerin vücut ısıları, kurulandıktan sonra normale döndü.

Kedi yavrularına iyileşene kadar yoğun bakım ünitesinde bakılacağı öğrenildi.