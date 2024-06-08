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Düzce'de kayalıklara düşen kişi öldü

Ajans Haberleri
  • 08.06.2024 13:15
  • Giriş: 08.06.2024 13:15
  • Güncelleme: 08.06.2024 13:15
Kaynak: AA
Düzce'de kayalıklara düşen kişi öldü

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde kayalıklara düşen kişi hayatını kaybetti.

Değirmentepe köyü kırsal alanında bulunan B.E. (32), gece saatlerinde 25 metre yükseklikten kayalıklara düştü.

Arkadaşının haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kayalık alandan zorlukla çıkarılan B.E, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

B.E, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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