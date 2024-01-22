Düzce'de kuvvetli rüzgar etkili oldu

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kuvvetli rüzgar etkisini gösterdi.

İlçede öğleden sonra etkili olmaya başlayan kuvvetli rüzgar nedeniyle dalga boyu 4 metreye ulaştı.

İlçenin birçok noktasındaki sahil şeridinde denizin bulanıklaşarak kahverengi renge büründüğü görüldü.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle denize açılamayan balıkçılar, teknelerini liman içindeki güvenli bölgelere çekti.

Başta balıkçı ağları olmak üzere kullanılan malzemeler de balıkçı barınağındaki kapalı alanlara taşındı.