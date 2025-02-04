Düzce'de kuvvetli rüzgar nedeniyle dalga boyu yükseldi
Kaynak: AA
Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde dalga boyu yükseldi.
Kentin Karadeniz'e kıyısı olan ilçesi Akçakoca'da kuvvetli rüzgar etkili oldu.
Kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde dalga boyu yaklaşık 4 metreye yükseldi. Dalgalar, zaman zaman kıyı şeridindeki istinat duvarlarını aştı.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamayan balıkçılar, limana bağladıkları teknelerinin halatlarını sağlamlaştırarak önlem aldı.