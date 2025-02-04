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Düzce'de kuvvetli rüzgar nedeniyle dalga boyu yükseldi

Ajans Haberleri
  • 04.02.2025 13:26
  • Giriş: 04.02.2025 13:26
  • Güncelleme: 04.02.2025 13:26
Kaynak: AA
Düzce'de kuvvetli rüzgar nedeniyle dalga boyu yükseldi

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde dalga boyu yükseldi.

Kentin Karadeniz'e kıyısı olan ilçesi Akçakoca'da kuvvetli rüzgar etkili oldu.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle denizde dalga boyu yaklaşık 4 metreye yükseldi. Dalgalar, zaman zaman kıyı şeridindeki istinat duvarlarını aştı.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle denize açılamayan balıkçılar, limana bağladıkları teknelerinin halatlarını sağlamlaştırarak önlem aldı.

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